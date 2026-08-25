Novi svjetski uspjeh za Gorana Bogdana: snimio je kampanju za Gucci sa slavnom Kate Moss

Nakon lipanjskih šuškanja o snimanju Guccijeve kampanje u zagrebačkom napuštenom hotelu I u Laništu, stigao je i kratki film, u kojemu se pojavljuje i hrvatski glumac.

Nakon što se sredinom lipnja pisalo da je Kate Moss stigla u Zagreb kako bi u napuštenom hotelu I u Laništu snimala novu kampanju za Gucci, stigli su i prvi rezultati. Luksuzni talijanski brend upravo je predstavio kampanju za novu kolekciju PRIMAVERA, a uz Kate u glavnoj ulozi, u spotu koji je režirao Johan Renck, našao se i hrvatski glumac Goran Bogdan.

Kolekcija PRIMAVERA, predstavljena u veljači na tjednu mode u Milanu, prva je kolekcija novog kreativnog direktora, gruzijskog modnog dizajnera Demne, za Gucci. Kako je otkrio u razgovoru za WWD, želio je da ova kampanja bude zamišljena kao glazbeni spot, da bude o emocionalnom buđenju i da odabiru ponovnog osjećaja ljubavi. "Želio sam da Gucci bude predstavljen kao sila koja nas podsjeća da je ljepota vrijedna rizika. U konačnici, sve se svodi na ponovno zaljubljivanje", rekao je Demna u razgovoru s Luisom Zargani za WWD.

Sam video, koji je vrlo vjerojatno sniman upravo u napuštenom zagrebačkom hotelu, prikazuje slavnu manekenku, odjevenu u dugu crnu šljokičastu haljinu golih leđa, kako stupa u središte pažnje kad kreće lip syncati pjesmu "Wicked Game" američkog kantautora Chrisa Isaaka. Trenutak kada započne njezin nastup, ljudi u publici, koji su do tada nezainteresirano sjedili, prvo je počinju zadivljeno promatrati, zatim blago pratiti ritam taktičnim udarcima stopala, a ubrzo si ne mogu pomoći, već ustaju i počinju plesati.

I upravo tu možemo vidjeti našeg poznatog glumca, kao jednog od nekolicine statista koji su imali priliku, odjeveni u najnovije Guccijeve modele, dijeliti set s Kate Moss. Odjeven u odijelo s dvostrukim kopčanjem, bez košulje, Bogdan senzualno pleše s jednom od statistica.

Veliki je ovo uspjeh za hrvatskog glumca koji se istaknuo na svjetskoj razini još 2024., kad je imao glavnu ulogu u kratkom filmu "Čovjek koji nije mogao šutjeti", nominiranom za prestižnog Oscara. Prije samo nekoliko tjedana, vratio se i u kazalište nakon dugih osam godina, kad je ponovno zaigrao na sceni Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci. Čini se da bi ova kampanja mogla biti još jedan kratki film koji će ga ponovno staviti na kartu svjetskih talenata.

U stvaranju same kampanje, koju je fotografirao Michal Chelbin, sudjelovalo je deset talentiranih ljudi iz svijeta glazbe, filma, mode i sporta, uključujući globalne brand ambasadore Xiao Zhana, Jina i Ningninga, kao i legendu američkog nogometa Toma Bradyja; američku manekenku Alex Consani; repera EsDeeKida; južnokorejsku glumicu Lee Young Ae; kanadskog glazbenika Shawna Mendesa; američkog repera Rica Nastyja i južnokorejskog modela, repera i plesača Tarzzana.