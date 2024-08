Najbolji trenuci s Olimpijskih igara 2024: Od romatičnih prosidbi do viralnih dvojnika i neočekivane slave turskog strijelca

Ovogodišnje Olimpijske igre bile su sve samo ne obične, a obilježili su ih momenti koji će se još dugo prepričavati i pamtiti.

Olimpijske igre u Parizu 2024. upisale su se u povijest kao jedne od onih o kojima se najviše pričalo i jedne su od najupečatljivijih dosad. Sve je počelo svečanom ceremonijom otvaranja koja je uključivala maestralne nastupe Lady Gage i Celine Dion, plovidbu niz Seinu, pojavljivanja sportskih legendi poput tenisačice Serene Williams i nogometaša Zinedinea Zidana te Eiffelov toranj osvijetljen u bojama olimpijskih krugova. To je bio tek početak, uslijedio je niz trenutaka i situacija za pamćenje, a mi smo izdvojili neke o kojima će se još pričati.

Najodlikovanija gimnastičarka svih vremena

Simone Biles je na Olimpijskim igrama postala je gimnastičarka s najviše osvojenih odličja ikad. Može se pohvaliti da je dosad osvojila 30 medalja - 23 zlatne, četiri srebrne, tri brončane na svjetskim prvenstvima te sedam medalja na Olimpijskim igrama -više nego ijedna gimnastičarka u povijesti. Uz to je postala prva žena koja je izvela dvostruki Yurchenkov skok na Olimpijskim igrama. Taj se potez inače smatra najtežim za izvođenje i dosad su ga izvesti pokušali samo muškarci, što je bio dodatan razlog da joj se divi cijeli svijet jer ona ga je odradila s neviđenom lakoćom.

Zaprosila dečka nakon utrke

Francuska trkačica utrka s preponama Alice Finot, zaprosila je svog dečka nakon što je trčala utrku na 3000 metara za žene i završila na četvrtom mjestu. Ova 33-godišnja sportašica je nakon toga potrčala ravno do svog dragog, nakon što je prešla ciljnu crtu i kleknula kako bi mu postavila pitanje.

"Timothee Chalamet" s Olimpijade

Švedski skakač s motkom Armand Duplantis osvojio je zlato i time deveti put oborio svjetski rekord s visinom od 6,25 metara što je proslavio u stilu turskog olimpijca Yusufa Dikeça koji je postao glavna atrakcija nakon što je osvojio srebrnu medalju. Mladog su sportaša nazvali Timotheejem Chalametom pariških Olimpijskih igara jer mu neodoljivo nalikuje.

Žene podržavaju žene

Brazilska reprezentativka Rebeca Andrade osvojila je zlato u ženskim gimnastičkim vježbama na parteru i time ostvarila svoju drugu medalju zlatnog sjaja. To je oduševilo i zadivilo njezine kolegice s kojima se natjecala, Simone Biles koja je bila druga i Jordan Chiles koja je bila treća, a koje su joj se naklonile na postolju.

Na Olimpijadi sa 58 godina

Zeng Zhiying ili, kako su je zvali, "baka stolnog tenisa" debitirala je na Olimpijskim igrama za Čile, i to desetljećima kasnije nakon što je propustila priliku predstavljati Kinu na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine. Sportašica je ostala pozitivna, unatoč porazu u kvalifikacijama i u intervjuu za Reuters je priznala kako se ne osjeća tužno te da joj je najvažnija bila potpora supruga i sinova koji su je bodrili s tribina.

Trudnica s mačem

Olimpijske igre u Parizu pokazale su kako su žene stvarno nezaustavljive. Jedna od njih je egipatska mačevalačica Nada Hafez (26) koja se natjecala u sedmom mjesecu trudnoće. Sportašica je pobijedila u svojoj prvoj borbi, ali je na kraju ispala u finalu i objavila sretnu vijest o trudnoći na Instagramu.

Viralni turski strijelac

Turski olimpijac Yusuf Dikeç (51) godinu postao je glavna atrakcija pucajući bez zaštite sa zračnim pištoljem, s rukom u džepu, a što mu je donijelo olimpijsko srebro - i gomilu mememova na društvenim mrežama gdje je postao prava zvijezda.

Snoop Dogg

Sve što je američki reper izveo na Olimpijskim igrama bilo je posve neočekivano, ali uglavnom poprilično smiješno i zabavno. Izvođač hita "Drop It Like It‘s Hot" i "Gin and Juice" nosio je olimpijsku baklju, družio se s tenisačcom Billie Jean King, plesao s gimnastičarskom ekipom SAD-a i pozirao sa ženskom mačevalačkom reprezentacijom. i jedva čekamo vidjeti što će smisliti do kraja sportskog spektakla.